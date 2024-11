Elson lance le podcast "Chaînon manquant"

Les six premiers épisodes de "Chaînon Manquant" relatent les histoires de ces adultes nés sous X ainsi que celles de leurs proches. Leurs récits entrecroisent les voix de mères adoptives, de frères et sœurs, et même d’une mère biologique, Virginia, également en quête de son enfant. Ce podcast, découpé en épisodes thématiques, aborde les multiples facettes de l’abandon, de l’identité, et de la parentalité. À travers des thèmes sensibles comme les retrouvailles réelles ou fantasmées, et les questions bioéthiques autour des tests ADN, Chaînon Manquant plonge l’auditeur dans des vies marquées par l’absence et la résilience.