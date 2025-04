Un podcast hebdomadaire pour décrypter les rêves des auditeurs

Le podcast "La Boîte à rêve"s se construit autour des récits de rêves partagés par les auditeurs via un répondeur. Chaque épisode explore un rêve particulier, analysé en profondeur pour en faire émerger les symboles et les mécanismes inconscients. Ce dispositif donne une place centrale à la parole intime, dans un cadre éditorial structuré.

Les témoignages sont recueillis et mis en voix par Louise Leboyer, journaliste pour Psychologies. L’analyse est assurée par Tristan-Frédéric Moir, psychanalyste et auteur du Nouveau dictionnaire des rêves. Son intervention permet de proposer un décryptage rigoureux, en s’appuyant sur une lecture symbolique des éléments du rêve.