EAR Local : une nouvelle progression pour Radio FG

Les agglomérations de Toulouse, Strasbourg, Rennes, Caen et Perpignan réalisent des performances significatives, et les deux premières zones d’audience de Radio FG en région sont Toulouse et Marseille. L’audience quotidienne de Radio FG représente 231 500 auditeurs.

Il est à noter que l’audience de Radio FG apparait désormais dans plus de 20 villes où elle n’est diffusée qu’en DAB+, parmi lesquelles Lyon, Lille, Bordeaux, Toulon, Bayonne... "ce qui démontre la pertinence du déploiement de cette nouvelle norme de diffusion du média radio, autant que l’intérêt du public pour l’esthétique musicale de Radio FG".