EAR Île-de-France : les résultats

Rappelons d'abord que depuis septembre 2021, la mesure d’audience de la radio, désormais baptisée EAR (Étude Audience Radio), repose sur une enquête téléphonique déclarative renouvelée, optimisée et plus compétitive.Ce nouveau dispositif accompagne l’évolution des modes de vie de la population avec plus de 70% des appels passés sur mobile. Il gagne également en précision au niveau local avec une augmentation du nombre d’interviews en Ile-de-France, zone clé du marché, un périmètre étendu à l’ensemble des départements français métropolitains (versus 72 auparavant, hors Ile-de-France) et toujours près de 100 agglomérations.