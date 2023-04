Disques d'Or du Télévie : Bel RTL collecte 332 000 euros

Sabrina Jacobs est venue présenter le ticket d’or d’un habitué des studios de bel RTL, Matt Pokora. L’artiste proposait un accès à tous ses concerts en Belgique dont celui du Palais 12 organisé à l’occasion de ses 20 ans de carrière. Un concert lors duquel Matt Pokora rencontrera l’heureux détenteur du précieux ticket et le dédicacera. La vente de cet objet exclusif permet l’ajout de 18 000 euros au compteur du Télévie. Le disque d’or de Maurane pour son album "Brel" a permis de récolter 42 000 euros et ce, grâce à la force de persuasion de Thomas de Bergeyck. Joseph, un auditeur fidèle de bel RTL, a fait l’acquisition du disque de platine de Yannick Noah pour la somme de 15 000 euros. C’est Serge Jonckers qui nous présentait cet objet sorti de sa collection et édité à l’occasion des records de vente de l’album "Frontières". Le disque d’or de Sam Smith pour son album “Gloria” s’est vendu pour la somme de 20 000 euros grâce à la ferveur des arguments de David Antoine.