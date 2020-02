Direction Las Vegas pour le NAB Show 2020

Plus de 1 600 exposants présenteront des nouveautés que les professionnels pourront acheter directement sur le salon. Vous pourrez participez aux quelque 800 sessions annoncées et dirigées par des pionniers de l'industrie des médias.Enfin, de la salle d'exposition aux événements, le NAB Show favorise aussi les rencontres, le partage d'idées, d'expériences et le réseautage sur une surface de plus de 94 000 m2. L'an passé, ce salon a enregistré la venue de plus de 92 000 visiteurs dont 25 000 visiteurs internationaux.Infos et inscriptions : ICI