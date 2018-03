Devenez membre du jury du Prix du Livre France Bleu

Comme chaque année, depuis 4 ans maintenant, le Prix du Livre France Bleu - PAGE des Libraires va récompenser un roman français qui accompagnera peut-être, cet été, les auditeurs durant leurs vacances. Ainsi, France Bleu est à la recherche de passionnés de lecteurs ayant envie d'intégrer le jury de cette édition 2018. Pour tenter sa chance, il suffit de répondre à un quiz accessible via le site internet de France Bleu.Celui ou celle sui sera retenu recevra 5 romans français parus entre janvier et avril, sélectionnés par les libraires du réseau PAGE à lire entre le 19 mars et le 3 mai 2018. L'auditeur se déplacera également à Paris le vendredi 4 mai pour débattre avec le jury composé notamment de Louis-Philippe Dalembert, lauréat du Prix en 2017.