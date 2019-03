Devenez juré du Prix France Culture Cinéma des étudiants 2019

Pour intégrer le jury 2019, il faut obligatoirement être scolarisé dans un établissement d’enseignement supérieur et envoyer avant le 31 mars 2019 minuit, une critique sur le film de son choix. Elle peut être sous forme écrite (1 000 signes) audio ou vidéo (1 min via un lien viméo, youtube, dailymotion….). Elle doit être envoyée à comfranceculture@radiofrance.com . Un mail de confirmation validera cette participation au jury 2019. Début avril, le jury visionnera 5 films présélectionnés par France Culture, parmi les 60 films partenaires de la chaîne entre avril 2018 et mars 2019 et votera sur une plateforme en ligne avant le 28 avril 2019 à minuit.La présélection de 5 films est établie par le jury France Culture, qui est composé de Sandrine Treiner, directrice de France Culture, Arnaud Laporte, producteur de La Dispute, Antoine Guillot, producteur de Plan large, Olivia Gesbert productrice de La Grande table, Virginie Noël, adjointe à la communication et au développement, et Sabine Ponamalé, responsable des partenariats.