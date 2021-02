Deux pylônes dynamités dans la plaine de Wavre

Les Ondes Courtes c'est donc définitivement du passé. Le dynamitage de deux pylônes qui trônaient sur la centaine d'hectares de la plaine de Wavre en Belgique est venu confirmer l'inutilité de cette technologie : "Les premiers mâts avaient été construits au début des années cinquante sur les 100 hectares de la plaine de Wavre à côté de la E411. Mais la diffusion des émissions en ondes courtes et en ondes moyennes est devenue obsolète. Elles ne sont plus en service. Leur démantèlement évitera des coûts d’entretien inutiles à la RTBF" indique un article de la RTBF . À l'avenir "Il ne restera qu’un seul grand mât de 245 mètres" (...) "Il assurera la transmission de la FM, du DAB+ de la télévision et des ondes hertziennes".