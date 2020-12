Deux nouvelles fréquences pour RCA

RCA est également heureuse d’accueillir au sein de son entreprise de nouvelles voix et de nouveaux collaborateurs : Hélène Hamon qui rejoint Julie Droin et Valentin Estève à la réaction. Côté Antenne, un nouveau poste est créé afin de développer la promotion Antenne et Terrain. Fabrice Poilvez se voit confier cette mission au titre de Responsable Promo Antenne et Event. La station est aussi ravie d’accueillir Cyril Morenghi qui prend le poste de producteur et les commandes de "Flash-back entre" 15h et 19h30.Quant à la régie publicitaire, elle se voit renforcer par l’arrivée de 3 conseillers en solution média.

Franck Gergaud, le directeur, confirme ainsi sa volonté de devenir "le média incontournable sur son territoire, et de faire de RCA, La radio de la région".