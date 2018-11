Deux nouveaux podcasts natifs pour la RTBF

Dans un esprit d’innovation, la RTBF et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont lancé ensemble un appel à projets de podcasts natifs auprès les jeunes créateurs qui souhaitent raconter des histoires sur le web de façon originale, sonore et immersive, afin de leur offrir un nouvel espace de diffusion. Chaque jeudi, "Salade Tout" (une série de 10 épisodes, d'une durée de 20 à 25 minutes) est l’un des deux projets qui a séduit le jury par sa capacité à proposer une immersion sonores forte et ancrée dans une réalité belge. "Doulange" (10 épisodes de 1à minutes sur Auvio, Youtube, Facebook, iTunes) se présente comme un thriller journalistique qui s’inscrit dans la tradition des fictions "found footage" tel que Blair Witch Project ou "Cloverfield".