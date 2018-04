Deux nouveaux administrateurs au SIRTI

Le Conseil d’Administration du SIRTI est donc à présent composé d’Alain Liberty (Radio Scoop, Président), Aude Binder (Radio Dreyeckland, trésorier), Emmanuel Rials (Oui FM, secrétaire), Aurélie Bertereau (Radio Cristal), Jérôme Delaveau (Champagne FM), Olivier Fabre (100% Radio), Régis Picot (Radio VFM), Christophe Schalk, Top Music) et Philippe Vives (Sud Radio).

La clôture de cette Assemblée générale a été l’occasion d’un moment d’échanges et de prospective articulé autour de la présentation d’une étude exclusive de l’Ifop commandée par le SIRTI sur l’attachement des Français à l’écoute de la radio hertzienne en mobilité et d'une table-ronde en présence de deux personnalités impliquées dans le secteur audiovisuel.