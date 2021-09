Deux locales de France Bleu en direct depuis Deauville

Ce samedi 11 septembre de 17h à 18h, une émission spéciale 11 septembre depuis Deauville sera proposée et diffusée sur France Bleu Normandie (Calvados/Orne), sur France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) et sur France Bleu Cotentin. De 18h à 19h, une seconde émission en lien avec le Festival du cinéma américain sera mise en onde depuis Deauville avec France Bleu Normandie (Calvados/Orne), France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) et France Bleu Cotentin. Enfin, ce dimanche 12 septembre, de 12h à 12h30, France Bleu Normandie (Calvados/Orne) et France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) diffuseront le palmarès du Festival du cinéma américain...