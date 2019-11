Des pétitions pour sauver les locales de FIP

"Les locales de FIP sont les multiples facettes d'une "superbe" radio ! Et pourtant le 15 novembre 2019, Sibyle Veil, la PDG de Radio France et Bérénice Ravache, directrice nationale de FIP, ont annoncé la fermeture des antennes locales de FIP au 30 juin 2020 (...) Les auditeurs, acteurs culturels et salariées en région demandent plus qu'un fil musical national : ils demandent que la Direction de Radio France renonce à ces fermetures et maintienne les stations locales de Bordeaux, Nantes et Strasbourg tous les jours de 7h à 19h" précise la pétition sur MesOpinions.com qui recueille plus de 7 680 signatures.Sur Change.org , la pétition veut "s'opposer à cette décision, témoigner de son attachement à FIP Strasbourg et exiger le maintien de l'antenne locale de FIP". Elle recueille déjà plus de 5 990 signatures.