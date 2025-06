Dès le 7 juillet, franceinfo passe à l’heure d’été

Outre le Tour de France et les grandes compétitions estivales, franceinfo propose chaque matin "franceinfo Sport" à 6h36, 7h36 et 9h36. À noter également "Les Informés du Tour" en direct du village départ, du lundi au vendredi de 11h20 à 12h, et "Le Club Tour" de 19h40 à 19h55. La radio de service public mettra ainsi en avant une couverture complète, ponctuée de décryptages et d’analyses autour des performances des coureurs et des enjeux sportifs.

La culture conservera une place centrale dans la grille avec "Culture d’été" diffusée chaque jour à 7h55, 9h26, 11h26 et 13h55. Les auditeurs pourront également suivre les festivals et concerts grâce à "Ces chansons qui font l’actu" et "Histoire de festivals" présentés par Bertrand Dicale. Côté podcasts, "L’exploration Tara" saison 2 sera disponible dès le 9 juin et "Les infox de l’Histoire" saison 4 dès le 7 juillet. Enfin, le rendez-vous "Ça dit quoi cet été ?" continuera d’informer les 15-25 ans avec un shot d’actu quotidien.