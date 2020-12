Des fêtes "Feel Good" avec Radio Contact

Ce jeudi 24 décembre, les auditeurs pourront préparer leur réveillon en écoutant les plus grands titres "Feel Good" de Noël sur la webradio temporaire "Contact Christmas", de 18h à 20h, pour le classement de l’Ultratop spécial Noël. Le 25 décembre à partir de 08h, ils voyageront à travers les années 90 et 2000. Valentino partagera avec eux les meilleurs titres de Noël présents dans l’Ultratop depuis 1995. Et avant de quitter l’année 2020, ils monteront le son pour une soirée de réveillon avec "Le mix du Nouvel An". Mademoiselle Luna, aux côtés de tous les DJ’s de Radio Contact, ambianceront la soirée autour des titres emblématiques et "Feel Good" pour fêter la nouvelle année chez eux, en toute sécurité, le 31 décembre dès 20h.