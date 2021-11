Des Ondes Vocast au coeur des Radiodays Europe

Ils reviennent aussi ensemble sur l'annonce de la fermeture de 30 radios locales de Virgin Radio et RFM, puis ils reçoivent Rémy Bertholon qui partage son expérience utilisateur de Fan Score Music, l'outil d'enquête musicale de Bruno Witek utilisé par de nombreuses radios locales en France. Enfin, ils font un bilan de toutes les réunions professionnelles du mois passé du secteur de la radio, ainsi que du lancement réussi du DAB+ métropolitain, avec 25 radios numériques qui ont commencé à émettre sur l'axe Paris-Lyon-Marseille.Le podcast "Des Ondes Vocast" est disponible sur Google podcast, Apple podcast, Spotify, Deezer et YouTube et sur vocast.fr.