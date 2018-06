Dès 06h ce 21 juin, RTL2 fête la musique

Dans "Le Double Expresso RTL2" présenté par Grégory Ascher et Justine Salmon, le chanteur Jason Mraz interprètera son nouveau titre "Have It hall" et le désormais classique "I’m Yours". Chez Kevin Ollivier entre 9h et 12h, le duo belge Delta répondra aux questions de l’animateur et interprètera son succès intitulé "Je tire". Chez le sympathique Pascal Langlois, entre 12h et 16h, le chanteur Tibz interprétera son single "On n’est pas bien là ?". Enfin, dans Le Drive RTL2 présenté par Eric Jean-Jean et Mathilde Courjeau, entre 16h et 19h, l'emblématique groupe Les Négresses Vertes interprèteront trois titres en live.