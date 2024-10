Derrière la fréquence met les radios locales au premier plan Local

Qui se cache derrière les 21 radios associatives regroupées au sein de la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France ? Telle est la question à laquelle tente de répondre la série Derrière la fréquence. Cinq épisodes de 10 minutes sont proposés à l’écoute depuis la fin septembre 2024 avec pour objectif de mettre en lumière celles et ceux qui font vivre ces antennes essentielles au maillage et à la cohésion des territoires. Nathalie Duwez, coordinatrice du projet, nous présente cette série singulière au sein des fédérations de radio locales. Inscrivez-vous gratuitement ou entrez votre login et mot de passe Vous pouvez lire les https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html avant de continuer. Déjà inscrit ? Derrière la fréquence met les radios locales au premier plan Rédigé le Lundi 28 Octobre 2024