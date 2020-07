Depuis lundi, France Bleu a lancé sa grille d'été

"L’été sera aussi musical avec une programmation enlevée, rythmée, "dance" et lumineuse" prévient le réseau local de Radio France. "Nous continuerons de rendre hommage à tous les festivals annulés tous les week-ends (diffusion de Live). Nous allons continuer de revendiquer encore plus notre proximité territoriale et le lien social et affectif unique que France Bleu entretient avec ses auditeurs. L’objectif sera également de stimuler les cinq sens de nos auditeurs pour leur permettre de profiter des vacances : donner à voir, à sentir, à toucher, à goûter et bien sûr à entendre". Cet été, 4 nouvelles séries sont proposées sur France Bleu en écoute et en podcast : "Mon Vélo" qui rassemble 40 témoignages d’hommes et de femmes qui ont un lien fort avec leur deux-roues, "Get Back, le son des Beatles" pour célébrer les 60 ans des Beatles, "Planète Bleue" ou encore "Un jour, un jardin" entre (40 épisodes de 2’40)...