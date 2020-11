Deezer lance son concours de podcasts

Pour participer, il suffit d'envoyer ses projets de podcasts jusqu’au 13 décembre. Un jury de professionnels composé de producteurs, autrices, podcasteurs et de l’équipe Deezer analysera chaque pilote pour en sélectionner 3. Le projet doit s’inscrire dans l’une de ces 3 thématiques : "Jeunesse" (contenu pour les enfants, jusqu’à 9 ans), "Développement Personnel" (contenu orienté bien-être, pour inspirer et s’accomplir) et "Pop Culture" (contenu sur les tendances, les industries et les produits culturels de notre époque). Les 3 projets les plus originaux recevront notamment une aide à hauteur de 10 000 euros pour développer, produire et diffuser leur podcast en exclusivité sur Deezer.