Deezer annonce le lancement d’un podcast original

Deezer au coeur d’une table ronde le vendredi 18 octobre de 16h15 à 17h15. Cet atelier abordera le thème “Développer son audience”. Frédéric Antelme, VP Content and Productions, représentera Deezer . Il sera entouré de Maxime Piquette (CEO Ausha), Thomas Hercouët (podcasteur Version Originale ; community manager, Topito). Cette table ronde sera animée par Anastasia de Santis (co-animatrice Les coulisses du podcast, animatrice du podcast De vraies vies) et Mélanie Hong (co-animatrice Les coulisses du podcast et animatrice du podcast Melting Pot).

Par ailleurs, afin d’optimiser l’écoute des podcasts, Deezer fera évoluer sa plateforme afin de faciliter l’accès à toute son offre.