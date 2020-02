Décès de David Kessler, ancien directeur de France Culture

"France Culture est en deuil. Il avait dirigé la chaîne entre 2005 et 2008, avec beaucoup de compréhension et de goût, contribuant à la faire rayonner toujours davantage. David Kessler a laissé chez tous un souvenir amical et chaleureux. Un souvenir qui ne s’effacera pas" a indiqué sur son compte Twitter, et en début de matinée, Sandrine Treiner, directrice de France Culture.

David Kessler avait aussi occupé le poste de conseiller culture et communication à l’Élysée, auprès du président socialiste François Hollande. Il est décédé ce lundi 3 février à 60 ans à son domicile parisien. "La cause du décès n’a pas été précisée" selon l'AFP.

De 2005 à 2008, ce haut-fonctionnaire avait dirigé France Culture et avait été nommé directeur général délégué à Radio France, chargé de la stratégie et des contenus, de 2008 à 2009. Dans les Années 90, David Kessler avait aussi occupé le poste de directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel.