De nouveaux programmes sur les radios de RTL Belgium

"Depuis le lancement de notre nouveau plan stratégique dont j’ai donné l’impulsion en septembre, nous avons massivement investi dans plusieurs domaines : les contenus pour plus de qualité locale premium et de diversité, l’info avec un tout nouvel RTL info, le renouvellement de nos marques pour plus de cohérence et de modernité. Nous collaborons également avec des acteurs locaux forts et des talents à la hauteur de nos ambitions" a indiqué Guillaume Collard, directeur de RTL Belgium. "Toutes nos activités servent à divertir, informer et rassembler et ont pour seule ambition de créer et diffuser les contenus préférés des Belges francophones. Je suis fier des challenges relevés par les équipes. Dans un contexte concurrentiel fort et un marché sous pression, nous nous réinventons tout en capitalisant sur les forces historiques de RTL".