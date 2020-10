De nouveaux acteurs intègrent la future plateforme commune des radios

Après avoir annoncé en juillet la création d’une société commune leur permettant d’offrir sur une même plateforme digitale l’ensemble de leurs contenus audios, les groupes de radio du privé et du public, Lagardère News, Les Indés Radios, Radio France et les radios du Groupe M6 se félicitent d’accueillir deux nouveaux associés, NextRadioTV et le Groupe NRJ.

La société finalise actuellement les modalités technologiques de déploiement de ses services dans l’ensemble de l’écosystème numérique et devrait rapidement les préciser. L’arrivée de NextRadioTV et du Groupe NRJ complète la constitution des associés.