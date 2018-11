De nombreux leviers audio digitaux

Dans un contexte audio de plus en plus morcelé et innovant, Publicis Media analyse et quantifie la consommation audio des Français à travers sa nouvelle étude Audioscope. Celle-ci permet d'apporter un éclairage sur un média qui s'est amplement transformé ces dernières années et mesure l'apport, à la fois quantitatif et qualitatif, des leviers audio digitaux (webradios, plateformes de streaming, podcasts) en complément d'une campagne radio.