De l’or, de l’argent et du bronze pour Radio France

Par ailleurs, l'opération "Ma France 2022" de France Bleu a reçu le Prix or de la meilleure émission ou initiative en radio. "Les aventures rocambolesques d’Édouard Baer et Jack Souvant" de France Inter ont reçu le Prix or du meilleur podcast natif. Le Prix argent de la meilleure enquête est revenu à "Leur 13-Novembre" de franceinfo et le Prix bronze du meilleur podcast natif a récompensé "Complorama" de franceinfo. L'émission "Affaires sensibles" de France Inter a été récompensée par le Prix argent de la meilleure déclinaison de la marque hors événement.

Enfin, Radio France se réjouit de voir ainsi récompensée "la détermination des antennes de Radio France pour accompagner, informer et divertir les Français dans leur quotidien, marqué par une actualité nationale et internationale mouvementée".