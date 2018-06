Dans les coulisses du "26bis" à Europe 1

Franck Ferrand a donc retracé l'histoire de la radio, de la rue aux mythiques studios Coluche et Merlin, en passant par les régies, le standard et bien sûr la rédaction. Il était pour l’occasion entouré de Maryse Gildas (animatrice de radio, meneuse de jeu sur Europe 1 jusqu'en 1996), Jacky Gallois (directeur du Studec, sur Europe 1 de 1983 à 2016) et de la journaliste Wendy Bouchard (journaliste à Europe 1 depuis 2006)qui, au fil des anecdotes, font parler les murs du 26 bis rue François 1er.Rappelons que Europe 1 s'installera à l'’ancien siège de Canal Plus appelé "Le Jade" (du nom de l’épouse du propriétaire), a été réaménagé pour recevoir près de 200 collaborateurs et des studios radios flambant neufs (lire ICI ).Une émission à réécouter également ICI