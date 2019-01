Dampa : lauréat du Prix Société Ricard Live Music 2019

Le groupe participera à la Tournée Société Ricard Live Music ainsi qu’à des festivals, à la production et la promotion d’un EP, en passant par le coaching et un soutien matériel. La team Société Ricard Live Music proposera également à Dampa un accompagnement humain, artistique et financier et mettra toute son énergie pour leur offrir une année qui s’annonce d’ores et déjà pleine de rebondissements.

Société Ricard Live Music se positionne comme l’un des partenaires majeurs du développement artistique avec un accompagnement à 360° et soutient les artistes français en devenir. Depuis 2010, le Prix Société Ricard Live Music représente près de 9 000 candidats, 525 000 votes du public, 75 concerts dans toute la France et 85 sessions vidéo.