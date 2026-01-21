DJBuzz mise sur "Hot Pulse" pour reconnecter la radio musicale aux racines du clubbing

DJBuzz, référence du record pool professionnel depuis 1999, lance en 2026 la marque "Hot Pulse" dans un contexte où les radios musicales s’alignent de plus en plus sur les tendances grand public. Ce projet vise à offrir aux antennes et aux DJs des contenus audio repensés pour se démarquer de la programmation prévisible, en recréant la diversité et l’intensité sonore du clubbing des années 1988-1992 avec les standards de production actuels.

Contrairement aux simples éditions ou remixes, "Hot Pulse" propose des re-productions intégrales : chaque titre est retravaillé en profondeur avec une approche moderne, tout en conservant l’âme et la structure de l’original. Ces contenus audio sont donc conçus pour une intégration fluide dans les formats radios dédiés au mix, à la musique club, ou aux sessions thématiques.