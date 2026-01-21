La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 21 Janvier 2026 - 16:20

DJBuzz mise sur "Hot Pulse" pour reconnecter la radio musicale aux racines du clubbing


Avec "Hot Pulse", DJBuzz propose aux radios musicales et aux DJs une nouvelle source de contenus audio inspirée des hymnes club de la fin des années 80 et du début des années 90. Chaque sortie est une re-production complète, pensée pour s’intégrer dans les programmations radio en quête d’alternatives aux playlists mainstream.


DJBuzz, référence du record pool professionnel depuis 1999, lance en 2026 la marque "Hot Pulse" dans un contexte où les radios musicales s’alignent de plus en plus sur les tendances grand public. Ce projet vise à offrir aux antennes et aux DJs des contenus audio repensés pour se démarquer de la programmation prévisible, en recréant la diversité et l’intensité sonore du clubbing des années 1988-1992 avec les standards de production actuels.
Contrairement aux simples éditions ou remixes, "Hot Pulse" propose des re-productions intégrales : chaque titre est retravaillé en profondeur avec une approche moderne, tout en conservant l’âme et la structure de l’original. Ces contenus audio sont donc conçus pour une intégration fluide dans les formats radios dédiés au mix, à la musique club, ou aux sessions thématiques.

Le premier titre, une nouvelle version de People Hold On de Coldcut feat. Lisa Stansfield, sorti initialement en 1989, donne le ton. "People Hold On" avait atteint la 11e place des charts au Royaume-Uni, la 6e aux États-Unis dans le classement Dance, et figurait parmi les titres les plus joués en club en France. La version "Hot Pulse" actualise sa production pour 2026 en respectant l’identité sonore qui avait fait son succès. Cette approche répond à une attente formulée par les professionnels de la radio en quête d’hymnes emblématiques, remis au goût du jour pour satisfaire aussi bien les auditeurs nostalgiques que les nouvelles générations.

Une diffusion exclusive via le record pool DJBuzz

Les sorties "Hot Pulse" sont disponibles exclusivement via DJBuzz, ce qui en fait une ressource dédiée aux radios musicales et aux DJs professionnels souhaitant enrichir leurs playlists avec des titres alternatifs.
En créant ce label, DJBuzz réaffirme son positionnement au carrefour du clubbing, de l’audio digital et de la radio. Le projet s’adresse directement aux programmateurs désireux d’apporter une couleur singulière à leurs tranches musicales.

