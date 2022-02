DAB+ : la radio Nostalgie+ poursuit son développement

"Pour nous qui programmons la musique de nos idoles, c’est une chance d’accueillir Frédéric François sur notre antenne. Fierté et idole de notre Royaume dont les chansons populaires, transmises de génération en génération, font partie de notre quotidien. C’est une journée exceptionnelle qu’offre Nostalgie+ aux auditeurs et aux fans pour découvrir ses tubes réorchestrés et réinterprétés en duo. On a hâte de dévoiler au public les histoires qui se cachent derrière ce nouvel album et ses duos" a expliqué Vianney 't Kint, directeur des programmes de Nostalgie+.Nostalgie+ est accessible en DAB+, via le site nostalgie-plus.be ou encore via l’application mobile Nostalgie Belgique.