DAB+ : démarrage aujourd'hui des radios nationales

"Le DAB+, technologie de diffusion numérique de la radio qui se développe aujourd’hui partout en Europe, marque pour le média radio l’entrée dans une nouvelle phase de son histoire. Il présente pour les auditeurs des avantages multiples, tant en termes de qualité et de confort sonore que d’enrichissement de l’offre. Aujourd’hui, la radio numérique est déjà une réalité pour 30 % de la population métropolitaine et les récepteurs DAB+ sont présents dans tous les véhicules neufs particuliers vendus en France" rappelle Roch-Olvier Maistre, président du CSA.

Dès ce mardi, trois programmes inédits et disponibles sont uniquement en DAB+ : Air Zen, Skyrock Klassiks et BFM Radio. Cette date marque aussi l’arrivée pour la première fois d’une offre de radios en numérique à Avignon, Dijon et Toulon.