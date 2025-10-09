La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 9 Octobre 2025 - 06:50

DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26


Notez


Le RadioTour ouvre sa saison 2025-2026 ce jeudi 9 octobre à Boulogne-Billancourt. Dès 8h30, professionnels de la radio et de l’audio digital sont attendus au Mercure Paris Boulogne pour une journée de masterclass, tables rondes et études exclusives consacrée à la proximité et aux nouveaux usages. Un rendez-vous conçu pour débattre, apprendre et se rencontrer.



Vous aimerez aussi

Ce jeudi 9 octobre, le RadioTour entame sa saison 2025-2026 à Boulogne-Billancourt. À partir de 08h30, le Mercure Paris Boulogne accueillera radios locales, régionales et nationales pour une journée centrée sur le thème "Proximité augmentée". Les échanges mettront en lumière les mutations des usages, les perspectives offertes par le DAB+, les enjeux du podcast et de l’intelligence artificielle, ainsi que les liens renouvelés entre antennes, terrain et digital.
Cette première étape rassemblera cinq masterclass express, trois tables rondes et trois études exclusives, complétées par un keynote de Romain Laleix. Douze partenaires accompagneront les échanges, dans un format pensé pour répondre aux préoccupations actuelles des acteurs de l’audio. Les radios sont toutes invitées à participer, quelle que soit leur taille, pour bénéficier d’un contenu adapté à la diversité du secteur.


a proximité au cœur des débats

La session francilienne explorera comment les radios locales traduisent la proximité dans leur quotidien, entre leviers éditoriaux, ancrage territorial et stratégies numériques. Une séquence intitulée "La proximité en direct" prolongera cette réflexion autour de l’engagement sur le terrain et en ligne. Une autre session, consacrée aux formats multi-plateformes, abordera la cohabitation entre radio linéaire, podcast natif, DAB+ et enceintes connectées, avec des témoignages sur la manière dont les contenus sont conçus et diffusés selon les usages. La table ronde finale présentera des cas concrets de "proximité augmentée en action", intégrant IA, podcast et diffusion numérique.
DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26

Une étape girondine

Comme à chaque édition, deux séquences "Coup de cœur" mettront en avant des initiatives inspirantes, proposées respectivement par La Lettre Pro et Podcast Magazine. Des temps de pause connectée permettront aux participants de rencontrer les partenaires techniques et institutionnels. La journée se conclura par un moment de networking, favorisant les échanges entre professionnels autour d’un verre.
Après Boulogne, le RadioTour poursuivra sa saison à Bordeaux le 4 novembre. La dynamique se prolongera début 2026 avec le Paris Radio Show, les 3 et 4 février, à La Bellevilloise, événement gratuit ouvert à tous les professionnels de l’audio, de la radio, du podcast et de la musique.
 

Infos et inscriptions ICI

Tags : Arcom, événement, RadioTour, RadioTour Paris, Romain Laleix



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 7 Octobre 2025 - 08:20 RadioTour Paris : le programme minute par minute

Lundi 6 Octobre 2025 - 08:20 RadioTour Paris : une Masterclass Express sur les nouvelles armes des rédactions

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication