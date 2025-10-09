DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26

-
Ce jeudi 9 octobre, le RadioTour entame sa saison 2025-2026 à Boulogne-Billancourt. À partir de 08h30, le Mercure Paris Boulogne accueillera radios locales, régionales et nationales pour une journée centrée sur le thème "Proximité augmentée". Les échanges mettront en lumière les mutations des usages, les perspectives offertes par le DAB+, les enjeux du podcast et de l’intelligence artificielle, ainsi que les liens renouvelés entre antennes, terrain et digital.
Cette première étape rassemblera cinq masterclass express, trois tables rondes et trois études exclusives, complétées par un keynote de Romain Laleix. Douze partenaires accompagneront les échanges, dans un format pensé pour répondre aux préoccupations actuelles des acteurs de l’audio. Les radios sont toutes invitées à participer, quelle que soit leur taille, pour bénéficier d’un contenu adapté à la diversité du secteur.
a proximité au cœur des débats
Une étape girondine
Comme à chaque édition, deux séquences "Coup de cœur" mettront en avant des initiatives inspirantes, proposées respectivement par La Lettre Pro et Podcast Magazine. Des temps de pause connectée permettront aux participants de rencontrer les partenaires techniques et institutionnels. La journée se conclura par un moment de networking, favorisant les échanges entre professionnels autour d’un verre.
Après Boulogne, le RadioTour poursuivra sa saison à Bordeaux le 4 novembre. La dynamique se prolongera début 2026 avec le Paris Radio Show, les 3 et 4 février, à La Bellevilloise, événement gratuit ouvert à tous les professionnels de l’audio, de la radio, du podcast et de la musique.