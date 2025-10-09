DAB+, podcast, IA : le RadioTour Île-de-France ouvre la saison 25-26

Ce jeudi 9 octobre, le RadioTour entame sa saison 2025-2026 à Boulogne-Billancourt. À partir de 08h30, le Mercure Paris Boulogne accueillera radios locales, régionales et nationales pour une journée centrée sur le thème "Proximité augmentée". Les échanges mettront en lumière les mutations des usages, les perspectives offertes par le DAB+, les enjeux du podcast et de l’intelligence artificielle, ainsi que les liens renouvelés entre antennes, terrain et digital.

Cette première étape rassemblera cinq masterclass express, trois tables rondes et trois études exclusives, complétées par un keynote de Romain Laleix. Douze partenaires accompagneront les échanges, dans un format pensé pour répondre aux préoccupations actuelles des acteurs de l’audio. Les radios sont toutes invitées à participer, quelle que soit leur taille, pour bénéficier d’un contenu adapté à la diversité du secteur.

