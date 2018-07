Créer son podcast en 10 étapes Hors-série Le digital en radio Rédigé par Olivier Malcurat le Mercredi 25 Juillet 2018 à 08:00 | modifié le Mercredi 25 Juillet 2018 à 08:42





Depuis un an et demi environ, le podcast connaît un véritable essor dans l’Hexagone. Ce nouveau format audio permet d’aller au-delà de ce que les journalistes peuvent faire dans une rédaction traditionnelle. Tous les formats sont permis, de l’interview à la table ronde, en passant par la narration, le magazine audio ou la fiction. Les podcasteurs sont des passionnés qui consacrent du temps à des sujets pas ou peu traités dans les médias. En respectant certains codes.



#1 Le premier conseil de Lory Martinez, c’est de ne pas foncer tête baissée. Il faut d’abord réfléchir au concept. La première idée n’est pas forcément mauvaise, mais il faut la laisser mûrir, l’interroger, l’approfondir… Le but étant de proposer des podcasts avec un intérêt linéaire et une qualité constante. Se pose alors la question de tenir dans la durée. Lancer un podcast, c’est faire une promesse à l’auditeur, qui, à partir du premier épisode, est en droit d’attendre une suite.



#2 Pour cela, vous allez développer une saison. Pour Lory Martinez, dix épisodes sont une bonne jauge, au moins pour commencer. Chaque épisode doit se référer au fil rouge de départ. En même temps, il faut installer de la variété entre chaque rendez-vous pour ne pas créer de lassitude. À ce stade-là, votre podcast existe déjà, sur le papier. Vous allez pouvoir démarrer la production. À condition d’être équipé.

La qualité du son est prioritaire ! #3 Oubliez le smartphone : l’enregistrement doit être de bonne qualité. Vous devez investir dans un enregistreur numérique et un ou deux bons micros. Prévoyez un budget de 500 € environ. La qualité doit être impeccable, d’autant plus que les auditeurs vous écouteront souvent au casque.



#4 Maintenant, vous pouvez vous lancer. Mais là encore, pas tête baissée. Il faut écrire, préparer les interviews, consacrer du temps à approfondir le sujet. Il peut y avoir des loupés ou des oublis, ce n’est pas dramatique : les interventions narratives permettront de rectifier le tir.



#5 Ces ajustements se feront lors du montage, que vous pourrez faire accompagné d’un réalisateur, soit par vous-même, grâce à un logiciel ad hoc comme Audacity (gratuit) ou Adobe Audition (sous licence). L’exercice est comparable à l’écriture d’un article : on se relit, on corrige, on allège, on réduit, on reformule… On peut aussi simplifier les propos d’un invité par la narration. Certains podcasteurs segmentent leurs podcasts avec de la musique, mais ce n’est pas indispensable. Pour un novice, la maîtrise du montage peut prendre plusieurs mois. Certains tutoriels en ligne sont une aide précieuse.

Pas de podcast sans promotion #6 Une fois le podcast "prêt à diffuser", arrive l’étape de la mise en ligne. Il faut choisir un hébergeur chez qui "stocker" vos podcasts (SoundCloud, Ausha, Djpod, Blubrry, Pippa…). L’hébergeur vous fournira des statistiques détaillées sur la fréquentation. Votre podcast transite ensuite par des canaux de diffusion, comme iTunes, Deezer ou Spotify.



#7 La mise en ligne peut – doit ! – être accompagnée par une promotion sur les réseaux sociaux, où vous allez créer et animer une communauté.



#8 En parallèle, vous allez mener une campagne de relations presse, en vous adressant aux médias, à des communautés de podcasteurs ou à des blogs, forums et sites dédiés.



#9 Maintenant que votre podcast est sur de bons rails, vous allez fidéliser vos auditeurs en créant des "bonus" en lien avec votre sujet de prédilection (étape 9).



#10 Vous devez aussi penser à la suite… en envisageant une deuxième saison, ou en préparant une nouvelle série sur un autre sujet qui vous tient à cœur. Le podcast n’est pas l’ennemi de la radio ! Ce sont deux belles façons de raconter des histoires. Une fois le podcast "prêt à diffuser", arrive l’étape de la mise en ligne. Il faut choisir un hébergeur chez qui "stocker" vos podcasts (SoundCloud, Ausha, Djpod, Blubrry, Pippa…). L’hébergeur vous fournira des statistiques détaillées sur la fréquentation. Votre podcast transite ensuite par des canaux de diffusion, comme iTunes, Deezer ou Spotify.La mise en ligne peut – doit ! – être accompagnée par une promotion sur les réseaux sociaux, où vous allez créer et animer une communauté.En parallèle, vous allez mener une campagne de relations presse, en vous adressant aux médias, à des communautés de podcasteurs ou à des blogs, forums et sites dédiés.Maintenant que votre podcast est sur de bons rails, vous allez fidéliser vos auditeurs en créant des "bonus" en lien avec votre sujet de prédilection (étape 9).Vous devez aussi penser à la suite… en envisageant une deuxième saison, ou en préparant une nouvelle série sur un autre sujet qui vous tient à cœur.

Bio Express Réalisatrice indépendante, Lory Martinez est américano-colombienne, originaire de New York. Installée en France depuis 3 ans, elle est basée à Paris. Consultante, spécialiste du podcast, elle a fait ses armes à la radio américaine. Aujourd’hui, ses réalisations sont diffusées aux États-Unis sur NPR, PBS, UN Radio ou CNN. Sa passion pour le podcast l'a menée à produire plusieurs programmes en français et en anglais, comme À poêle podcast animé par Julie Gerbet, Dinner for one de Sutanya Dacres ou Ex Expat le podcast, créé par Marjorie Murphy (voir LLPR no 101).

Contact

Consultante, storyteller and producer

Tél. : 06 21 89 77 28

lorymartinez1@gmail.com

lorymartinez.com Lory MartinezConsultante, storyteller and producerTél. : 06 21 89 77 28



Olivier Malcurat



Dans la même rubrique : < > 126 000 IDF : c'est plié Voici les résultats de la dernière 126 000 IDF