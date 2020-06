Covid-19 : un guide sanitaire pour les activités liées à la production sonore

LESVOIX.FR et le SPSP (Syndicat des Producteurs de Son pour la Publicité) se sont associés pour proposer un guide de préconisations sanitaires spécifiques aux activités de la production sonore pour la publicité. Ce guide a été supervisé et validé par l'AACC (Association des Agences-Conseils en Communication). Il suggère des solutions simples et pratiques afin d’optimiser la sécurité des studios et les enregistrements des comédiens. "Si l’enregistrement en présentiel n’est pas possible (raisons de santé, demande de l’employeur, retour au confinement, risques de contamination au Covid-19…) et si les comédiens sont équipés (liaison internet fiable, prise de son de qualité et acoustique validée par le studio), le télétravail doit être privilégié et organisé avec le studio" rappelle notamment ce guide.Il est accessible en téléchargement ICI