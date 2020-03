Covid-19 : sur Mouv', 48 heures de mix avec 48 DJs

Mouv' a demandé à plus de 40 DJs volontaires, venus de France, d'Europe et d'outre-Atlantique de réaliser 48 heures consécutives de mix. #48HdeMix. L'objectif : ambiancer le week-end des auditeurs sur les plus grands titres et hits actuels du hip-hop. Une sélection des mixes sera également disponible à la réécoute sur mouv.fr.

Par ailleurs, Mouv’ accompagnera le quotidien de ses jeunes auditeurs en leur proposant chaque jour 4 heures de mixes hip-hop inédits réalisés par les Mouv’ DJs. Du lundi au vendredi, DJ First Mike, Muxxa, Dirty Swift et Serom se relaient aux platines et à distance sur l’antenne de Mouv’. Ces mixes sont aussi disponibles en réécoute sur mouv.fr.