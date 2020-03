Covid-19 : notre collègue Olivier Malcurat prête sa voix pour vos messages d'intérêt public

Professionnel de la radio depuis 25 ans, Olivier Malcurat a créé sa structure il y a trois ans : 3XL Médias, spécialisée dans la formation (journalistes et animateurs), le conseil aux médias et la production.Pendant cette période de confinement, il propose gracieusement ses services de voix-off aux médias de langue française, dans la limite de 1'30'' d'enregistrement cumulé par média. Une voix grave et neutre, gutturale, rauque, institutionnelle, paternaliste.Ses démos sont accessibles ICI