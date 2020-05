Covid-19 : le temps de surf quotidien progresse de 25%

"On observe une progression importante du temps de connexion sur tous les écrans. Au total, en incluant la tablette, on estime que chaque Français a passé 2h35 par jour à surfer sur internet, soit une hausse de 25% par rapport à l’année dernière à la même époque. Cette hausse est de 23% pour le smartphone qui totalise à lui seul 1h34 du surf quotidien en mars 2020; le rythme de progression du temps de surf sur ordinateur est du même ordre et s’établit à 40 minutes par jour" souligne Médiamétrie.

Les activités sur internet qui ont attiré le plus des visiteurs quotidiens supplémentaires sont essentiellement les sites et applications liés à la communication, l’information et l’éducation.