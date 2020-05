Covid-19 : le salon international IBC n'aura pas lieu en 2020

L'IBC 2020 a donc été annulé en raison de l'incertitude liée au Covid-19 et aux problèmes de sécurité. L'événement devait avoir lieu au RAI d'Amsterdam du 11 au 14 septembre prochains. "L'événement a été annulé en raison des préoccupations pour la sécurité des exposants et des participants et pour la capacité de livrer un événement de la qualité attendue" annonce un communiqué. De nombreux pays européens sont "toujours bloqués" et le directeur général de l'IBC, Michael Crimp, a déclaré qu'il y avait toujours "de nombreuses inconnues". Le PDG de l'IBC a notamment déclaré qu'une décision rapide était la meilleure pour l'industrie de la radiodiffusion et des médias.