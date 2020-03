Covid-19 : franceinfo se mobilise et adapte son antenne

Acompagnement et d’échange, tout en protégeant ses équipes internes. franceinfo allonge ses tranches, renforce son dispositif d’interaction et maintient son antenne ouverte pour garder le lien social avec les Français et assurer sa mission de service public. Les auditeurs peuvent poser leurs questions dès 8h au 01 56 40 41 11, via le live de franceinfo.fr ou sur twitter, avec le #OnVousRépond. Experts, médecins, scientifiques, psychologues, spécialistes du droit du travail… tous répondent à l’appel pour écouter, échanger et répondre aux questions des Français.