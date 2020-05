Covid-19 : franceinfo fait le bilan de sa couverture de la crise

Durant ces 9 dernières semaines, l'équipe composée de 8 reporters et de 8 techniciens a réalisé plus de 60 reportages audio et 30 reportages vidéo. Elle a visité 12 régions (Ile-de-France, Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Corse et Nouvelle Aquitaine) et parcouru plus de 15 000 km.

"Pendant cette épreuve sans précédent du Covid-19, nos reporters ont fait entrer la vie sur nos antennes, avec ses drames et ses éclats de rire, ses tourments et ses contradictions, ses grands et petits moments d’humanité. À l’hôpital, au sein des familles, dans les transports, ou simplement dans la rue. De purs moments de journalisme qui nous permettent de prendre toute la mesure de ce qui nous arrive" a expliqué Vincent Giret, directeur de franceinfo.