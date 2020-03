Covid-19 : comment la radio vit-elle cette crise en Allemagne ?

J'espère que l'industrie de la radio se développera pendant cette crise. Certains consultants et coachs radio racontent que les auditeurs sont retournés à la radio à cause de la crise. Les gens veulent savoir ce qui se passe dans leur région, en Allemagne et dans le monde entier. Les personnalités de la radio prennent les appels téléphoniques et sont les personnes à qui les auditeurs veulent parler ; elles donnent un aperçu des infections en Allemagne et essaient de trouver des nouvelles positives à côté de toutes les informations négatives. De nombreux auditeurs veulent appeler une émission pour remercier les médecins, les infirmières et tous ceux qui travaillent actuellement. Je reconnais également une révolution de l'information longue. Contrairement aux nouvelles plus courtes des dernières années, de nombreuses stations prolongent leurs émissions d'information ou y consacrent plus de place.C'est surtout l'audiovisuel public qui bénéficiera de la crise. Les stations financées par les impôts disposent du personnel et des ressources nécessaires pour fournir le plus d'informations possibles. Les stations privées (et surtout les petites stations locales) enregistrent une annulation de près de la moitié des publicités. Cela affectera l'ensemble de leur financement et pourrait conduire à des faillites. Afin d'éviter la fermeture de stations, certains hommes politiques ont lancé des campagnes pour sauver des stations privées. S'il y aura une aide financière, ça on n'en est pas encore sûr...