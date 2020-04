Covid-19 : c'est "La grande classe" pour Hit West

Depuis quelques jours, les auditeurs de Hit West racontent leur confinement et leurs idées pour ne pas tourner en rond. Et parce que le confinement est aussi un moment de partage entre petits et grands, Hit West a lancé "La Grande Classe", entre 12h30 et 14h, un rendez-vous à destination des enfants et de leurs parents. Pour apprendre en s’amusant : les enseignants aident les auditeurà faire l’école à la maison. Pour sortir de son canapé : Alan, coach sportif à Vannes donne de quoi se défouler. Pour trouver les bons mots : Céline, psychologue à Nantes apporte les conseils en plein confinement pour apaiser les enfants. Ou pour rire avec Céline qui exerce le métier de "rigologue" en Maine-et-Loire... D’autres rendez vous à écouter sur Hit West, en FM en Bretagne et Pays de la Loire, sur hitwest.com ou sur l’application Hit West pour mobile et tablette.