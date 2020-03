Covid-19 : Radio France solidaire des personnels soignants

Depuis ce mercredi, franceinfo et France Bleu Paris relaient des appels à la générosité afin d’assurer la visibilité nécessaire à cette opération lancée officiellement hier soir, lors de l'émission de solidarité "Ensemble avec nos soignants" diffusé" sur France 2, dont Radio France est également partenaire. Journalistes et animateurs du groupe continueront à donner la parole aux personnels soignants, acteurs de terrain et associations investies dans la lutte contre le virus pour informer et sensibiliser le public à cette cause. Chaque soir à 20h, à l’initiative du réseau de radios locales, France Bleu et franceinfo leur rendent aussi hommage en relayant les applaudissements et les témoignages de ceux qui se mettent à leurs fenêtres, mis en musique avec le titre "À nos héros du quotidien" de Soprano.