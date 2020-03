Covid-19 : Radio France active son plan de continuité d'activité pour la première fois

Ce dispositif exceptionnel conduit à une adaptation profonde et inédite du fonctionnement de Radio France et de l’ensemble de ses activités. Un principe général de maintien à domicile des salariés est appliqué. Les déplacements sur le territoire et la présence physique du personnel dans les locaux de Paris et en régions sont réduits au strict minimum et réservés pour les seules missions directement liées à la continuité d’activité. La Maison de la radio et tous les sites de Radio France à Paris et en régions sont fermés au public. Aucun invité n’est reçu en plateau dans les locaux de Radio France, sauf dérogation exceptionnelle et sous réserve du respect de précautions sanitaires renforcées. Toutes les liaisons sont effectuées à distance, y compris pour les soirées électorales. Les concerts en public, captations de concerts et répétitions des musiciens des quatre formations musicales de Radio France sont suspendues.