Covid-19 : Radio Cristal annule son "Cristal Live"

Tous les 2 ans, au mois de juin, entre 10 000 et 15 000 spectateurs se retrouvent sur la place de la République à Lisieux pour partager un grand moment de musique et de fête avec le "Cristal Live". L’édition 2020 rimera avec les mots clé #RestonsChezNous. "C’est tous ensemble que nous luttons contre l’épidémie du coronavirus et que nous pourrons à nouveau nous retrouver l’esprit léger Nous pensons aux familles, à nos auditeurs, à nos partenaires et à tous les professionnels du spectacle ( techniciens, organisateurs de festivals fortement impactés cette année" souligne l'équipe de Radio Cristal.

En Normandie, Radio Cristal attire chaque semaine, 284 100 auditeurs. Depuis le début du confinement, la radio lutte contre l’isolement et porte la voix des Normands.