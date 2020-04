Covid-19 : Radio Alpa : "une grille adaptée au confinement"

Ce programme est conçu et réalisé par Arthur Beuvier, technicien dans l'équipe professionnelle, avec Nathan Leproust du groupe Teenage Bed. Cette émission met en avant les productions musicales à la maison, l'organisation de live sur les réseaux sociaux ou encore différentes initiatives telles que rassembler sous un même label des artistes confinés. Des concerts sont aussi du programme du lundi au vendredi de 16h30 à 17h30, notamment les live des "Alpa On The Rock", le vendredi. Les sets électro " Alpa On Da Mix " viendront agrémenter, dès 20h le vendredi, les soirées intégralement électro du week-end.

Pour rappel, Radio Alpa est une radio associative du Mans animée par 75 bénévoles et 5 salariés. Depuis le début du confinement, elle a également modifié sa grille pour l'adapter aux personnes âgées.