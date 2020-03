Covid-19 : RCF avec les Petits Frères des Pauvres

Le soutien des médias est plus que jamais essentiel pour sensibiliser l’opinion publique sur la cause de l’isolement des personnes âgées et pour agir ensemble auprès de nos citoyens les plus fragiles. La plateforme Solitud’écoute est accessible au 0 800 47 47 88. Anonyme et gratuite, 7j/7, de 15h à 20h, elle réservée aux personnes isolées de plus de 50 ans et renforcée depuis l’annonce du confinement.