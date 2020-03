Covid-19 : PodRennes est annulée... mais sera 100 % web

Pour des raisons évidentes, l'édition 2020 de PodRennes prévue les 11 et 12 avril est annulée. Le festival organisé par l’association BadGeek et consacré au podcast dans toute sa diversité, à Rennes devait proposer des émissions en direct, des jeux pour s'amuser ensemble et une PodJam pour créer les podcasts de demain. Et aussi des "afters", des rencontres, une ouverture d'esprit permanente.

Les organisateurs donnent rendez-vous sur podrennes.fr "pour une édition 100% web 100% safe du festival".