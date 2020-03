Covid-19 : Nicolas Pavageau : "la priorité reste la santé des 70 salariés"

LLPR - Comment gères-tu cette période difficile au sein des radios du groupe Rossel La Voix ?

NP - La priorité reste la sécurité et la santé des 70 salariés du pole. Nous essayons de rester le plus possible à l'écoute et disponibles pour rassurer nos auditeurs.



LLPR - Quelles sont les principales problématiques qui impactent les radios et la vie quotidienne ?

NP - Depuis aujourd'hui, [ce mardi NDLR] la majorité des équipes sont en télétravail avec des studios à la maison et nous avons réorganiser les antennes que ce soit dans le contenu ou les horaires pour nous adapter à la nouvelle consommation du média radio des Français à la maison.